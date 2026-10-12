Деревянную крепость построят в Хотькове по образцу острогов XVII века

В Хотькове под Сергиевым Посадом возводят деревянную крепость по образцу острогов XVII века. Комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров станет частью этнопарка «Кочевник» и проекта «Врата Золотого кольца».

В состав исторической реконструкции войдут две башни, княжеский терем, часовня и захаб — узкий проход, где противник оказывался в ловушке после прорыва внешних ворот. Прообразом сооружения послужил Албазинский острог. Об этом сообщил руководитель проекта Алексей Ежелев.

Строители используют традиционную технологию рубки «в чашку». Башенные срубы собирают на земле, а затем устанавливают на фундамент и укрепляют валунами. Древесину обрабатывают для защиты от огня и гниения.

За первые три месяца работ уже возвели княжеский терем, а у башен собрали нижние венцы. До наступления холодов терем планируют завершить и законсервировать до весны. Также готовят материал для частокола, который окружит крепость.

По оценке создателей проекта, деревянные укрепления такого масштаба не строили в России около 500 лет. Новая площадка должна дополнить туристическую инфраструктуру этнопарка, где уже работают кемпинг и экотропа к Троице-Сергиевой лавре.