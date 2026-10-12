Реставрацию завершили в усадьбе Тимохово-Салазкино в Видном

В усадьбе Тимохово-Салазкино в подмосковном Видном завершились реставрационные работы. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

Специалисты провели реставрацию кирпичной кладки, выполнили работы по устройству инженерных систем, восстановили белокаменные элементы фасадов, произвели огнебиозащиту деревянной подшивки крыши и провели реставрационные работы в интерьерах.

Усадьба Тимохово-Салазкино — архитектурный ансамбль XIX века, сохранившийся в черте города Видное. Своего расцвета имение достигло в начале XIX века при Марии Бахметьевой: к 1812 году здесь возвели двухэтажный каменный главный дом, а рядом расположился ансамбль из восьми одноэтажных жилых и хозяйственных флигелей. Во второй половине столетия усадьба перешла к купцу Ивану Кононову, при котором сложился эклектичный облик имения с башней-донжоном над парадным входом.

В 2002 году ансамблю присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Научная реставрация началась в 2017 году под контролем Главного управления культурного наследия Московской области.

Сегодня в восстановленных флигелях и служебных корпусах работают ремесленные мастерские, кафе и прокат спортинвентаря. Главное здание служит площадкой для торжественных событий, в том числе свадебных церемоний, а бывший флигель конного двора стал пространством для праздничных мероприятий.