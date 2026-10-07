Рейд по проверке грузового транспорта провели в Одинцовском округе

Организаторами мероприятия также выступили коллеги из 10-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Московской области.

Автоинспекторы не только пресекали нарушения правил дорожного движения, но и проводили профилактическую работу с водителями. Особое внимание сотрудники полиции уделили техническому состоянию транспортных средств: проверяли наличие неисправностей, эксплуатация с которыми запрещена, соблюдение скоростного режима грузовым транспортом, легальность перевозочной деятельности, а также наличие и оформление путевой документации с отметками о предрейсовом медицинском осмотре водителя и контроле технического состояния транспорта перед выездом.