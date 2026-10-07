Поликлинику на 300 посещений в смену откроют в Одинцове в 2026 году

Завершено строительство новой поликлиники в поселке Заречье. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

Застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Поликлинику готовят к передаче Одинцовской областной больнице.

Благоустройство уличной территории завершено, мебель в кабинетах расставлена, оборудование прошло все необходимые пуско-наладочные работы. Сейчас подрядная организация устраняет незначительные замечания.

Напомним, что площадь поликлиники составит 3 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся блоки физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики. Пациентов будут принимать терапевты и узкие специалисты: невролог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, хирург, гинеколог, стоматолог. В здании будут работать кабинеты рентгенографии, флюорографии, маммографии, компьютерной томографии и ультразвуковых исследований. На прилегающей территории обустроили парковку, в том числе и для пациентов на инвалидных колясках.