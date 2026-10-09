Подольск на большом экране: какие фильмы и сериалы сняли на улицах города

Подольск не раз становился местом съемок фильмов и сериалов. Режиссеров привлекают городская архитектура, дворы, скверы и исторические усадьбы. Среди проектов, в которых можно увидеть местные локации, — «Подольские курсанты», «Криминальный квартет», «Монте-Кристо» и «Бой с тенью».

Одной из известных съемочных площадок стал ледовый дворец «Витязь». Первые кинематографисты приехали сюда в 2005 году. По словам начальника коммерческого отдела дворца Александры Тараевой, на тот момент арена была одной из самых новых в Москве и Московской области, а окружающая территория подходила для работы съемочной группы.

В ледовом дворце снимали эпизоды сериалов «Молодежка» и «Склифосовский», а также обеих частей фильма «Бой с тенью». Для съемок одного из поединков ледовую площадку превратили в боксерский ринг. Вместо хоккейного оборудования установили декорации, а вокруг разместили камеры и осветительную технику.

Кинематографистов заинтересовала и территория рядом с дворцом, в том числе аллея с вековыми соснами.

Еще одной площадкой стала усадьба Ивановское. Здесь проходили съемки «Подольских курсантов», «Молодежки», фильма «Монте-Кристо» и военно-исторического сериала «По законам военного времени».

Старинные усадьбы, городские улицы и уютные дворы продолжают привлекать внимание кинематографистов. Поэтому Подольск остается местом, где привычные городские пейзажи могут стать декорациями для новых историй.