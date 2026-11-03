Газ проведут в дома еще в трех деревнях Егорьевска

В деревнях Сабанино, Бормусово и Алексино-Шатур городского округа Егорьевск начали подключать газ к домам жителей по президентской программе. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Во всех трех поселениях «Мособлгаз» построил газораспределительные сети по региональной программе газификации. Новую газовую инфраструктуру оформили и приняли в эксплуатацию. Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопроводов к границам земельных участков жителей и пуск газа в домохозяйства.

Первым абонентом в Сабанино стал местный житель Виктор Егорович. В начале 2025 года он наблюдал за работами по газификации родной деревни из окна своего дома. «Живем здесь 20 лет, все время отапливались печкой. Купить дрова на отопительный сезон — это 50 тысяч рублей. Когда потеплеет, один раз дом протопишь, в морозы — два раза в день. Если честно, пока даже не верится, что будем жить без печки!» — рассказал мужчина.

В Бормусово одним из первых газифицировали дом супругов Людмилы и Михаила, заявку подавал их сын. Дому не меньше 100 лет, сейчас он обновлен и отремонтирован, к нему пристроен второй этаж. Раньше он отапливался двумя печами, но в комнатах все равно было прохладно. Теперь здесь заработал газовый котел, и от батарей, подключенных к газовому отоплению, в доме стало намного теплее.

Ранее сообщалось о газификации села Куплиям в округе Егорьевск. Газовые сети там также построил «Мособлгаз» по региональной программе, первые пуски газа в дома начались в октябре. Сегодня голубое топливо подключено в 13 домовладений села.

Подать заявку на бесплатное подведение газовых сетей к земельному участку можно через сервис «Личный кабинет клиента АО „Мособлгаз“». Главные критерии для газификации частного дома: домовладение и земельный участок, на котором оно расположено, официально зарегистрированы и находятся в населенном пункте с действующей газораспределительной сетью.