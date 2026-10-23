Школьники из Воскресенска выполнили нормативы комплекса ГТО

22 октября среди учеников МОУ «СОШ „Горизонт“ прошел прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Из 34 участников 28 выполнили тесты до уровня знака отличия ГТО.

В ходе испытаний ребята продемонстрировали гибкость, силу, скоростные и силовые возможности, а также координационные способности. Высокий результат стал возможен благодаря подготовке учителя физической культуры МОУ «СОШ „Горизонт“ Ирины Илюшкиной, которая не только подготовила учеников, но и оказала активное содействие в организации тестирования.

Отметим, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципальных образованиях региона Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется как программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.