В Ступинском округе расчистили родник у деревни Алешково

В Ступинском городском округе, недалеко от деревни Алешково, благоустроили источник питьевой воды. Об этом сообщил Ступинский филиал ГАУ МО «Мособллес».

Старшие участковые лесничие Вадим Соколов и Александр Подолин скосили траву, убрали ветки и мусор. Подход к роднику стал удобным и безопасным.

«Благоустройство территории — это не только вопрос комфорта, но и важная часть работы по сохранению благоприятной экологической обстановки в лесах. Бережное отношение к природе и соблюдение чистоты — залог того, что источники будут радовать жителей чистой водой долгие годы», — отметил Вадим Соколов.

В филиале призвали беречь лес и сделать чистоту доброй традицией.