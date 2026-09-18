Детскую поликлинику построят в Звенигороде в 2027 году

В Звенигороде возводят новую детскую поликлинику на 220 посещений в смену. О процессе работ рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители завершают монолитные работы четвертого этажа, проводят кладку наружных стен на первых двух уровнях и прокладывают внешние инженерные сети. На площадке трудятся 55 человек, общая готовность здания достигла 20%.

Объект площадью 5,6 тысячи квадратных метров строят по госпрограмме региона в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Внутри разместят педиатрическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты профильных врачей, а также отделения профилактики и восстановительного лечения. Для детей создадут современные условия пребывания, для персонала предусмотрят комнаты отдыха.

Завершить строительство планируют в следующем году.