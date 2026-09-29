Прострелившего руку пневмопистолетом мужчину спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу обратился мужчина, который во время ремонта на даче случайно загнал гвоздь в большой палец правой руки. Из-за специальных насечек инородное тело прочно зафиксировалось в тканях, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Рентген и КТ показали, что гвоздь из пневмопистолета застрял между фалангами и вызвал отек. Травматологи извлекли его хирургическим путем, обработали рану, установили дренаж и зафиксировали кисть гипсовой лангетой. Дополнительный снимок выявил перелом края головки первой пястной кости.

«Контрольный рентген дополнительно выявил перелом края головки первой пястной кости», — отметил заведующий травматологическим отделением Красногорской клинической больницы Ибрагим Абакаров.

По прогнозам врачей, после восстановления подвижность пальца сохранится полностью. Специалисты призывают соблюдать осторожность при работе с инструментами и не пытаться самостоятельно доставать застрявшие предметы — это может усилить повреждение тканей.