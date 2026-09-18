Руководитель больницы Алимова проголосовала на участке в школе № 15 в Балашихе

В Балашихе в первый день голосования руководитель городской больницы Наталья Алимова пришла на избирательный участок в школе № 15 на проспекте Героев. Она отметила, что работа участка организована удобно, а избирателям помогают вежливые и ответственные сотрудники.

Наталья Алимова рассказала, что принимает участие в выборах много лет и считает голосование способом выразить свою гражданскую позицию.

«Все хорошо организовано, очень удобно для людей. Очень вежливые и ответственные люди встречаются на участке», — отметила она.

Руководитель больницы также обратила внимание на возможность электронного голосования. По ее словам, такой формат особенно удобен для тех, кто занят на работе и не может прийти на участок в течение дня.

Алимова подчеркнула, что участие в выборах остается личным решением каждого человека. Она также отметила важность участия граждан в голосовании и выразила мнение, что выбор каждого влияет на дальнейшую жизнь его семьи.