Рейд «Встречная полоса» пройдет в Одинцовском округе

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Встречная полоса» 23 и 24 сентября. Инспекторы будут контролировать соблюдение правил при выезде на полосу встречного движения и пресекать опасные маневры.

Особое внимание уделят участкам дорог, где выезд на встречную полосу запрещен. Такой маневр может привести к лобовому столкновению, поэтому аварии с его участием нередко заканчиваются тяжелыми последствиями.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что даже большой стаж не защищает от ошибки на дороге. Перед обгоном или другим маневром необходимо убедиться, что он разрешен правилами и безопасен для всех участников движения.

Опасность возрастает, если водитель находится за рулем в состоянии опьянения. Может неправильно оценить расстояние и скорость других автомобилей или вовремя не среагировать на изменение дорожной ситуации.

Автоинспекторы призывают водителей не рисковать и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.