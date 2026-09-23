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    Рейд «Встречная полоса» пройдет в Одинцовском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Встречная полоса» 23 и 24 сентября. Инспекторы будут контролировать соблюдение правил при выезде на полосу встречного движения и пресекать опасные маневры.

    Особое внимание уделят участкам дорог, где выезд на встречную полосу запрещен. Такой маневр может привести к лобовому столкновению, поэтому аварии с его участием нередко заканчиваются тяжелыми последствиями.

    В Госавтоинспекции напоминают водителям, что даже большой стаж не защищает от ошибки на дороге. Перед обгоном или другим маневром необходимо убедиться, что он разрешен правилами и безопасен для всех участников движения.

    Опасность возрастает, если водитель находится за рулем в состоянии опьянения. Может неправильно оценить расстояние и скорость других автомобилей или вовремя не среагировать на изменение дорожной ситуации.

    Автоинспекторы призывают водителей не рисковать и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

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