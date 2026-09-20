Депутат Степанова отметила активность избирателей в Истре

Депутат Совета депутатов городского округа Истра Юлия Степанова рассказала об активности жителей на выборах и организации работы избирательных участков. Вместе с коллегами она третий день посещает участки округа, сообщил пресс-центр Московской области по выборам.

По словам Степановой, многие жители приходят голосовать семьями. Депутат также отметила соблюдение мер безопасности на участках.

«Эти выборы проходят в непростое для страны время. Наши мужчины, в том числе и мой муж, кадровый офицер, сейчас находятся на передовой. Поэтому каждый голос на выборах — это защита и поддержка страны изнутри», — заявила она.

Степанова также впервые посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове. По ее словам, система позволяет в режиме реального времени видеть и слышать происходящее на избирательных участках, а также оперативно получать обратную связь.

Ранее призер Олимпийских игр по плаванию Антон Чупков стал гостем Центра общественного наблюдения в Одинцове.