Дворы 6 домов на улице Ленина в Красногорске обновили по муниципальной программе

В шести домах на улице Ленина завершили комплексное обновление дворовых территорий. Как сообщили в РИАМО, работы охватили здания под номерами 34А, 34Б, 36, 38, 38А и 38Б.

На придомовых участках привели в порядок пешеходные дорожки и внутридворовые проезды, заменили бордюрный камень и уложили новое асфальтовое покрытие. Также обновили детские площадки.

Жители отмечают, что после ремонта дворы стали удобнее для повседневных прогулок и отдыха с детьми.

«Все стало аккуратно, чисто и современно», — рассказала одна из жительниц.

Благоустройство выполнили по муниципальной программе «Чистый округ» на 2026–2030 годы. Она стала продолжением работ по созданию современной и комфортной городской среды.