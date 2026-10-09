Межмуниципальный форум предпринимателей прошел в Одинцове

Ввыставочном центре «Волин-Экспо» состоялся межмуниципальный форум «Одинцово 2026: От диалога к совместным решениям». Участники обсудили изменения в законодательстве, доступ к финансовой поддержке, безопасность расчетов и развитие международных деловых связей. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В мероприятии участвовали представители прокуратуры, налоговой службы, профильных министерств, Банка России, Мособлдумы, администрации округа, деловых объединений и бизнес-сообщества.

Программа началась с посещения выставки «Бренды Подмосковья». Затем работа продолжилась в трех тематических секциях: правовое регулирование, финансовая устойчивость и международное сотрудничество.

В рамках правового блока предприниматели рассмотрели изменения, которые ожидаются в 2026–2027 годах. На секции, посвященной финансовой устойчивости, речь шла о государственных субсидиях, грантах, лизинге и банковских инструментах. Вопросы агропромышленного комплекса касались размещения вендинговых аппаратов, лицензирования розничной торговли табачной продукцией, споров вокруг земель сельскохозяйственного назначения, реализации продукции и нехватки работников.

В секции международного сотрудничества участники обсудили взаимодействие с Китаем, организацию бизнес-миссий, поддержку подмосковных экспортеров и возможности деловых объединений для развития связей с азиатскими рынками.

Завершился форум пленарным заседанием, где подвели итоги дискуссий и обозначили основные запросы предпринимателей.

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова отметила, что бизнесу важно не только получать информацию о новых требованиях, но и понимать, как применять их на практике, куда обращаться за помощью и какие меры поддержки доступны.