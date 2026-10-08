Жителям населенных пунктов в Солнечногорске заменят окна после атаки БПЛА

Сотрудники администрации округа и начальники территориальных управлений 7 октября провели осмотр квартир в Поварове и Лыткине. Проверка касалась жилья, пострадавшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Обход охватил дома № 4, 7 и 9 микрорайона Локомотивный в Поварове и дом № 5 в Лыткине. Представители администрации обсудили с жильцами последствия атаки, внесли сведения о повреждениях и собрали контактные данные владельцев пострадавшего имущества.

«С первого дня после атаки беспилотников жителям оказывается необходимая помощь. Важно оперативно оценить повреждения, зафиксировать обращения и организовать восстановительные работы. Специалисты остаются на связи с жителями и помогают решать возникающие вопросы», — отметил глава округа Константин Михальков.

Замеры уже выполняют специалисты учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск». Установку окон и восстановление остекления балконов в ближайшие дни начнет управляющая компания «Креатив».