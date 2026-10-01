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    В Ступине начали ремонт Большеалексеевской средней школы

    Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

    В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино начали капитально ремонтировать Большеалексеевскую среднюю школу. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

    Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы. Школа площадью 2 727,7 квадратных метров получит обновленные фасад и кровлю, в ней заменят все инженерные сети и санитарно-техническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

    Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

    Ремонт ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области. Завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.

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