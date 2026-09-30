Пловчиха из Лобни стала призером областных соревнований

Воспитанница спортивной школы «Академия спорта» Мария Луговская приняла участие в четвертом этапе областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Рузский Фарватер». Они прошли 26–27 сентября в Рузе и собрали более 800 спортсменов.

Лобненка под руководством тренера-преподавателя Ольги Хило показала высокий уровень подготовки и получила бронзовую медаль в категории 200 метров комплексное плавание. Кроме того, Мария заняла четвертое место в категории 100 метров на спине.

В спортивной школе поздравили спортсменку и ее наставницу с достойным выступлением: «Каждый старт — это шаг к новым личным рекордам. Так держать».

Спортивная школа «Академия спорта» находится в Лобне по адресу: улица Чехова, 3А. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по фехтованию, дзюдо, самбо, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам и группам общей физической подготовки.