Более 60 человек привились от гриппа в первый день вакцинации в Воскресенске

Прививочная кампания стартовала в городском округе с 14 сентября. В первый день вакцинации прививки от гриппа в поликлинике № 4 сделали 64 человека.

Грипп может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, острый бронхит, снижение сатурации и другим. Вакцинация необходима для выработки в организме антител, чтобы заболевание протекало легче. Особенно важны прививки для людей с хроническими заболеваниями, детей и жителей пожилого возраста.

Перед процедурой все пациенты проходят обязательный осмотр.

«Врач измеряет температуру тела, давление, сатурацию пульса и направляет пациента в прививочный кабинет», — объяснила участковый терапевт поликлиники № 4 Александра Черткова.

Оптимальное время для прививки — начало осени, до сезонного подъема заболеваемости. Пройти вакцинацию можно бесплатно по полису ОМС.