Акцию по сбору излишков урожая запустили в Чехове

В Подмосковье стартовала ежегодная акция, в рамках которой любой житель может сдать урожай на переработку и корм для животных. Запустило ее Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а администрация Чехова подхватила полезную инициативу.

К акции активно присоединяется молодежь. Студенты Чеховского техникума вышли на улицы, чтобы собрать яблоки и дать им вторую жизнь. Так город становится чище, а перерабатывающие станции и фермы получают дополнительные ресурсы.

В дальнейшем яблоки и бахчевые культуры отправляются на переработку на удобрения. Еще один вариант — поддержка местных фермеров в виде вкусного лакомства для животных.

«В конце лета — начале осени дачники и те, кто выращивает фрукты, овощи, иногда привозят эти вкусные лакомства. Мы очень благодарны, потому что для животных это, конечно, деликатес», — рассказала владелица фермы «Черный лис» Валерия Коваленко.

Все желающие могут привезти излишки урожая на площадку «Мегабак», которая расположена на улице 8 Марта в микрорайоне Венюково.