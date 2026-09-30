Мособлводоканал выполнил более 400 работ на объектах ЖКХ Донбасса с января

Мособлводоканал в 2026 году выполнил 413 мероприятий по восстановлению коммунальной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Работы проводятся на объектах водоснабжения и водоотведения, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В компании отметили, что Московская область направляет для выполнения работ в новые регионы не только технику и материалы, но и специалистов.

В Мособлводоканале также поздравили сотрудников с пДнем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией и поблагодарили специалистов, участвующих в восстановительных работах. Им пожелали здоровья, стойкости и профессиональных успехов, а также скорейшего возвращения к своим семьям.