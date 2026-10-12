Форум Комитета семей воинов Отечества Подмосковья провели в Раменском

Во дворце культуры «Победа» в Раменском прошел пятый юбилейный форум Комитета семей воинов Отечества. Как рассказала руководитель комитета Марина Мигунова, встречу посетили 35 руководителей штабов со всей Московской области для обмена опытом и поддержки друг друга.

Участники отметили символичность площадки: само название дворца культуры задает тон стремления к Победе. Поскольку штабы разбросаны по всему региону, такие встречи позволяют волонтерам, круглосуточно помогающим семьям и участникам спецоперации, держаться вместе.

Работа комитета носит многогранный характер: от психологической помощи и доставки грузов в госпитали до организации творческих занятий и новогодних праздников для детей.

Программа форума включала выступления представителей Нотариальной палаты и общества «Знание», презентации новых проектов и концерт.

«Планов много. Планов идти вместе до Победы. И в планах — победить», — отметила Марина Мигунова.

Ключевым событием стала церемония награждения. Среди отмеченных — Светлана Мясина из Подольска. Она совмещает работу клинического психолога и волонтера с ролью жены бойца и молодой мамы. Светлана пришла на встречу с полугодовалой дочерью Варей, что стало особенно трогательным моментом для всех присутствующих.