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    Всемирный день мигрирующих птиц отметили в Подмосковье

    Фото: ПФ «Верховье»

    В воскресенье отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Дата создана, чтобы повысить осведомленность людей о том, почему мигрируют птицы, как это происходит и что влияет на их маршруты, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

    Глава ведомства Тихон Фирсов заявил, что орнитологи уже давно говорят о том, что все больше птиц остается зимовать в Подмосковье из-за климатических изменений.

    «Это очень сильно меняет весь образ жизни таких особей, нарушая сложившийся жизненный цикл и мотивации», — отметил министр.

    Сохранение маршрутов миграции важно прежде всего для того, чтобы не сокращались популяции пернатых путешественников: это касается как мест гнездования, так и территорий зимовок.

    Чтобы поведение мигрирующих птиц оставалось таким, как оно сформировалось в процессе эволюции, нужно соблюдать одно важное правило: не подкармливать птиц без необходимости, если достаточно природной кормовой базы.

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