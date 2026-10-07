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    Пассажиры «Мострансавто» совершили 7,9 млн поездок в аэропорты с начала года

    Фото: АО "Мострансавто"

    С начала 2026 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 7,9 миллиона поездок на автобусных маршрутах, связывающих города Московской области с аэропортами. Об этом сообщила подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организация.

    Предприятие обслуживает 16 маршрутов между аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский и различными городами региона. По словам генерального директора Мострансавто Андрея Майорова, наибольшее количество поездок пришлось на банковские карты — более 3,7 миллиона транзакций. Социальными картами пассажиры воспользовались свыше 2,7 миллиона раз, по транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» зафиксировано порядка 800 тысяч и 720 тысяч поездок соответственно.

    Лидером по пассажиропотоку стал маршрут № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево» — с начала года на нем совершено более 2,1 миллиона поездок. На втором месте маршрут № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» с показателем более 1,3 миллиона поездок, на третьем — маршрут № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)» с более 1,2 миллиона поездок.

    Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что автобусные маршруты в аэропорты пользуются популярностью у населения, так как это надежный, удобный и экономичный способ вовремя прибыть к своему авиарейсу.

    «Мострансавто» напоминает, что ручную кладь можно провозить бесплатно, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 сантиметров. За провоз багажа размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений взимается отдельная плата. В городском сообщении стоимость провоза багажа составляет 73 рубля. В пригородном сообщении тариф зависит от расстояния: 73 рубля — до 25 километров включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 километров включительно, 219 рублей — свыше 50 километров.

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