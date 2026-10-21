Новое эндоскопическое оборудование поступило в больницу в Видном

В консультативно-диагностическое отделение Видновской клинической больницы поступило новое высокотехнологичное оборудование. Техническая база учреждения пополнилась современной эндоскопической системой, включающей осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, а также видеопроцессоры с необходимыми принадлежностями.

«Новое оборудование позволит повысить точность диагностики и расширить спектр малоинвазивных вмешательств — наши пациенты получат еще более качественную и своевременную помощь. Мы делаем ставку на современные технологии, которые минимизируют дискомфорт для человека и ускоряют его возвращение к полноценной жизни», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Алексея Кизилова.

Новая техника позволяет проводить диагностические и лечебные процедуры — от гастроскопии и колоноскопии до малоинвазивных операций. Благодаря высокому качеству визуализации, точной цветопередаче и функции цифрового увеличения специалисты могут распознавать патологии на ранних стадиях, когда лечение особенно эффективно.

Техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это важный шаг в развитии диагностической базы учреждения и повышении доступности современных медицинских технологий для жителей округа. Специалисты уже прошли дополнительное обучение, чтобы в полной мере использовать возможности нового оборудования.