Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

В жилом комплексе «Мечта» в Дмитровском округе возводят трехэтажный детский сад на 400 мест. Площадь дошкольного учреждения превысит три тысячи квадратных метров, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Нулевой цикл завершен: готовы фундамент, перекрытия первого этажа и наружные сети воды, канализации и электричества.

К середине ноября строители планируют завершить коробку второго этажа, а в декабре — каркас здания. Также приступят к прокладке газопровода и устройству фундамента котельной.

В саду разместят групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки.