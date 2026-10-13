Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове
В жилом комплексе «Мечта» в Дмитровском округе возводят трехэтажный детский сад на 400 мест. Площадь дошкольного учреждения превысит три тысячи квадратных метров, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Нулевой цикл завершен: готовы фундамент, перекрытия первого этажа и наружные сети воды, канализации и электричества.
К середине ноября строители планируют завершить коробку второго этажа, а в декабре — каркас здания. Также приступят к прокладке газопровода и устройству фундамента котельной.
В саду разместят групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки.
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