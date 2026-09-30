Хирургический корпус больницы в Химках отремонтируют в 2028 году

В Химкинской клинической больнице продолжается масштабное обновление хирургического корпуса. Здание, построенное в 1979 году, впервые почти за 50 лет проходит капитальный ремонт, работы охватывают около 13 тысяч квадратных метров, сообщили в РИАМО.

Демонтажные работы на объекте уже завершили. Сейчас подрядчик переходит к следующему этапу — формированию теплового контура здания и подготовке корпуса к отопительному сезону. Одновременно специалисты выполняют комплекс работ внутри и снаружи сооружения.

По словам руководителя проекта Станислава Шубенкина, готовность объекта на сегодняшний день составляет около 15%. Одной из важных задач стало обеспечение сохранности оборудования МРТ. Для его защиты подрядчик установил специальную укрывающую конструкцию.

Кроме того, строители усиливают плиты перекрытия. Эти работы необходимы для увеличения несущей способности существующих конструкций. Параллельно специалисты начали ремонт кровли.

Завершить реконструкцию хирургического корпуса планируют в 2028 году. После окончания работ в здании откроют обновленные кабинеты и операционные.