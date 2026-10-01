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    Еще 103 тысячи телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В Московской области жители отдаленных населенных пунктов активно пользуются телемедицинскими консультациями в фельдшерско-акушерских пунктах. С начала года провели свыше 103 тысяч таких встреч, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

    Телемедицина позволяет получить консультацию врача из поликлиники или узкопрофильного специалиста прямо на месте проживания.

    «Помимо этого, телемедицина позволяет медицинским работникам ФАПов оперативно взаимодействовать с коллегами из учреждений более высокого уровня и узкопрофильными специалистами», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

    Пациенты могут через телемедицину получить расшифровку анализов, скорректировать лечение, продлить рецепт на льготные препараты, обсудить результаты диспансеризации или закрыть больничный лист.

    Записаться на онлайн-консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бота Дениса в мессенджере «Макс» или региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье».

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