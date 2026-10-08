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    Подмосковные лесничие представили цифровые разработки коллегам из Белоруссии

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Делегация Министерства лесного хозяйства Беларуси 8 октября ознакомилась с практиками управления лесами Московской области. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

    Белорусским коллегам продемонстрировали три ключевые разработки Комитета: СОУЛП (система мониторинга пожаров, позволяющая отслеживать обстановку в лесах в реальном времени и координировать силы и средства), «АИС ЛПО» (переводит в цифру работу с актами лесопатологического обследования — от создания до утверждения) и «АИС ОТВОД» (автоматизирует подготовку материалов по отводу лесосек).

    Затем специалисты перешли к практике — в лесопарке «Соколиная гора» в городском округе Истра они познакомились с образовательным проектом «Лесные лаборатории» для детей и взрослых. Участники вместе посадили аллею из сосен.

    «Встреча с коллегами стала важным шагом в укреплении профессиональных и дружеских связей между специалистами лесного хозяйства Беларуси и Московской области — и открыла новые перспективы для совместных проектов по сохранению и приумножению лесных богатств», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

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