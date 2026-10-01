Школу и детский сад построят в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах

В Люберцах продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса на территории ЖК «Легенда Коренево». Объект объединит школу на 500 учеников и детский сад на 120 мест. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Проект предусматривает современные учебные кабинеты с интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами. В здании разместятся лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, мастерские и художественные студии.

Двухэтажную библиотеку оборудуют рабочими местами и читальными залами. Спортивная часть комплекса будет включать игровой зал, площадки и места для зрителей. Для проведения массовых мероприятий предусмотрен актовый зал, а вестибюль оборудуют турникетами и зонами отдыха.

Рядом с жилым комплексом расположены образовательные, спортивные, культурные и торговые объекты. Среди них музейно-выставочный центр, Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, парк аттракционов «Аттра-Град», Дворец спорта, стадион и торговый центр.

Социальные объекты в жилых комплексах Подмосковья застройщики возводят в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетного финансирования.