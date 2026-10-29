В Дедовске газифицировали 1000-й дом по программе «Социальная газификация»

«Мособлгаз» газифицировал 1000-й дом в Дедовске с начала действия программы «Социальная газификация». Юбилейным стал дом молодой семьи Храбровых в деревне Дедово-Талызино, сообщила компания.

Раньше семья отапливала дом с помощью газгольдера, но такой способ оказался неудобным: резервуар приходилось регулярно заправлять. Заявку на подключение подали в начале июня, и спустя пять месяцев в доме появился природный газ.

«Когда пришло время очередной заправки газгольдера, мы решили не продолжать и подали заявку. И уже сейчас у нас в доме появилось голубое топливо. Спасибо администрации и Мособлгазу!» — поделилась хозяйка дома Мария.

Всего в деревне газифицировано более 40 домов.

Социальная газификация в Подмосковье реализуется с 2021 года. Проект помогает жителям экономить на подведении газовой трубы к границам участка: для заявителей эта часть работ бесплатна. Для граждан, имеющих право на региональные льготы, бесплатны и работы внутри границ землевладения. Также компенсируются затраты на покупку газового оборудования — в размере 80 085 рублей.

Подать заявку на бесплатное подведение газа к границам участка и отслеживать все этапы выполнения поможет «Личный кабинет клиента АО „Мособлгаз“». Жители, имеющие право на льготную газификацию, подают заявки на подключение газа только на «Региональном портале госуслуг».