Подмосковные пилоты выиграли 4 медали на чемпионате России по гонкам дронов

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате России по гонкам дронов. Соревнования проходили с 22 по 26 октября на стадионе «Фишт» в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Платон Черемных и Александр Холкин из Королева стали победителями командных соревнований среди мужчин в классах 200 и 330 миллиметров. Кроме того, Черемных выиграл личный зачет в классе 330 миллиметров и получил звание чемпиона России.

Еще две представительницы Королева, Мария Куринова и Дина Ипина, заняли третье место в командных соревнованиях среди женщин в классе 330 миллиметров.

Чемпионат стал заключительным турниром сезона. До финала спортсмены проходили региональные отборы и участвовали в восьми чемпионатах федеральных округов. В этих соревнованиях выступили более 180 пилотов из 30 регионов страны. На национальном чемпионате разыграли награды в классах 75, 200 и 330 миллиметров.

Ранее подмосковные спортсмены Мирон Черемных и Кирилл Журавлев завоевали шесть медалей на первенстве России по гонкам дронов в Москве.

Чемпионат прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».