Ремонт Тимоновского моста обсудили с жителями Солнечногорска

16 сентября в Солнечногорске состоялся обход Тимоновского моста с участием начальника управления благоустройства Алексея Яковлева и местных жителей. Администрация округа планирует провести экспертизу сооружения, чтобы определить вариант его дальнейшего обновления.

Тимоновский мост связывает микрорайон Тимоново с военным городком «Сенеж». Маршрутом ежедневно пользуются пешеходы и велосипедисты, в том числе дети по дороге в школу. Во время обхода жители обратили внимание на проблемные участки конструкции и верхней части сооружения.

«Мы проведем полноценную экспертизу Тимоновского моста, чтобы определить конструктивное решение, соответствующее современным требованиям безопасности. При этом специалисты МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“ продолжают ремонт локальных повреждений — заменяют изношенные деревянные элементы и восстанавливают участки с провалами полотна. За последний месяц уже заменили восемь таких участков, еще несколько восстановят на этой неделе. Ситуация находится на особом контроле администрации муниципалитета», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Экспертное обследование планируют завершить до конца сентября. На основании полученного заключения подготовят проектно-сметную документацию для модернизации Тимоновского моста. Реализацию проекта планируют начать в 2027 году.