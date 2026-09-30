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    В Серпухове 3 октября проведут экскурсию «Тайны старинного особняка»

    Фото: Фото: Серпуховский историко-художественный музей

    В Серпуховском историко-художественном музее 3 октября пройдет тематическая экскурсия «Тайны старинного особняка». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Посетители узнают некоторые тайны знаменитого купеческого семейства и услышат истории, связанные с усадьбой. Программа предлагает новый взгляд на историю купеческого особняка Анны Мараевой: гости смогут погрузиться в детали быта и архитектурные нюансы.

    Во время путешествия по залам исторического здания участники выяснят, кто на самом деле был архитектором особняка, почему усадебный комплекс разделен на две части, а также узнают истинную цену метлахской плитки, украшающей пол музея.

    Экскурсию проведет сотрудник музея, практикующий психолог, арт-терапевт и художник Марина Шишорина. По данным министерства, ее междисциплинарный подход поможет участникам эмоционально прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи, понять мотивы поступков обитателей дома и посмотреть на историю семьи через призму человеческих судеб.

    Начало экскурсии в 13:30. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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