Экологическая акция по высадке деревьев прошла в Коломне

Традиционное мероприятие «Сохраним лес» состоялось 25 сентября в районе улицы Малое Колычево. Около 100 участников высадили 70 молодых лип и кленов на берегу реки Оки.

Участниками стали временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин, вновь избранный депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, а также представители общественных организаций, предприятий и правоохранительных органов, волонтеры и местные жители.

Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Благодарю всех, кто не испугался непогоды и присоединился к доброму делу. Пример всем подала наша молодежь: активисты „Волонтеров Подмосковья“ и молодогвардейцы», — отметил Виктор Верещагин.

Лесовосстановительные работы на этом участке проводятся третий год подряд. Посадка деревьев началась в 2024 году на крутом берегу Оки. Зеленые насаждения используют как одну из превентивных мер по берегоукреплению и для создания ветрозащиты территорий улиц Малое Колычево и Южной, а также набережной Дмитрия Донского. Еще одна задача — сформировать место отдыха для жителей микрорайона Колычево.

В 2024 и 2025 годах на участке уже высадили более 110 деревьев. После нынешней акции их количество увеличилось еще на 70 саженцев. Начальник участка учреждения «Спецавтохозяйство» Елена Белянцева отметила, что погодные условия в день посадки благоприятствовали работам. По ее словам, практически все деревья, высаженные здесь в предыдущие годы, прижились.

С 2023 по 2025 год в рамках мероприятий «Сад Памяти», «Наш лес. Посади свое дерево» и «Сохраним лес» в округе высадили более 2400 деревьев и кустарников. Всего с 2013 года экологические акции по восстановлению лесов прошли на 190 участках муниципалитета.

За это время высадили более 30 тысяч деревьев — свыше 4200 саженцев и почти 27 тысяч сеянцев. Участниками мероприятий стали более четырех тысяч жителей округа.