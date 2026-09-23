Почетный житель Подольска митрополит Ювеналий отметил 91-й день рождения

Митрополит Ювеналий (Поярков), епископ Русской Православной Церкви и почетный гражданин города Подольска, отметил 91-й день рождения. Вся его жизнь посвящена служению Богу и заботе о ближних. Более полувека проповеди владыки служат прихожанам источником утешения, укрепляют веру и вселяют надежду.

Благодаря неустанным трудам митрополита Ювеналия восстановлены и открыты новые храмы и монастыри Подмосковья — тысячи святынь, возвращенных к жизни. Он стоял у истоков просветительских инициатив, нацеленных на молодежь, и его роль в нравственном обновлении общества невозможно переоценить.

И сегодня плоды многолетнего служения продолжают поддерживать людей: они придают силы воинам и дарят надежду их семьям. В тяжелые моменты именно духовное слово становится той самой опорой, которая помогает выстоять и не потерять веру в лучшее.