Подмосковный врач Адамсон: ЭКГ не всегда может обнаружить аритмию у детей

Всемирный день сердца отмечают 29 сентября. Аритмия у ребенка может проявляться учащенным, замедленным или нерегулярным сердцебиением и возникать по разным причинам — от врожденных особенностей до инфекций, гормональных изменений и нарушений работы вегетативной нервной системы, рассказали в НИКИ детства.

Патология нередко носит эпизодический характер, поэтому ЭКГ может не выявить проблему. Среди тревожных симптомов врачи называют приступы сильного сердцебиения, ощущение перебоев или «замирания» сердца, внезапную слабость, потемнение в глазах и особенно потерю сознания.

По словам детского кардиолога НИКИ детства Анастасии Адамсон, приступ может произойти во сне, во время учебы или эмоционального напряжения, когда на обычном приеме показатели оказываются нормальными.

«Чтобы зафиксировать скрытый сбой, мы используем суточное холтеровское мониторирование. На ребенка надевается компактный портативный прибор, который непрерывно записывает работу сердца в течение 24 часов, пока ребенок спит, гуляет, учится и играет. Это позволяет нам точно определить характер аритмии, ее частоту и связь с нагрузками», — уточнила врач.

Холтер помогает выявлять, в частности, приступы пароксизмальной тахикардии с частотой сердцебиения до 140–220 ударов в минуту и синдром удлиненного интервала QT, который связан с риском опасных нарушений ритма.

При жалобах ребенка на сильное или нерегулярное сердцебиение, а также при эпизодах потери сознания родителям рекомендуют не откладывать обращение к детскому кардиологу.

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