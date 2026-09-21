Акция по комплексному скринингу здоровья прошла в Воскресенске
В городском округе Воскресенск стартовала областная акция «7/57. Старт в долголетие». В первый день около 100 жителей смогли пройти обследования, сдать анализы и получить консультации специалистов.
Первый день акции прошел 19 сентября в Центре здоровья. Для жителей подготовили не только медицинские мероприятия, но и праздничную программу: утреннюю зарядку, выступление хора, викторину с розыгрышем призов и чаепитие.
Главным результатом дня стали медицинские обследования. Около 100 жителей округа смогли пройти комплексную проверку здоровья: сдать анализы, измерить давление, сделать ЭКГ и флюорографию, а также пройти первый этап диспансеризации.
Участники акции отметили удобство формата — необходимые обследования и консультации специалистов можно было пройти в одном месте без длительного ожидания.
Акция продолжится в течение недели в медицинских учреждениях округа. Жители смогут пройти профилактические осмотры, проверить состояние здоровья и сделать прививки без предварительной записи в часы работы поликлиник.