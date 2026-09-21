События в парках Солнечногорска вошли в число лучших в Подмосковье

19 сентября заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина вместе с жителями обошла городской парк культуры и отдыха и набережную «Выстрел». Участники обсудили результаты прошедшего сезона и подготовку территорий к осенне-зимнему периоду.

За лето в парке состоялось около 140 мероприятий, в том числе общеобластных. Всего их посетили порядка 21 тысячи человек.

Одним из заметных событий стал День государственного флага. Программа «Моей Родины триколор» собрала более двух тысяч участников и вошла в рейтинг лучших мероприятий Московской области. В топ-5 также включили сентябрьский «Парковый кросс», детский забег которого объединил более двух тысяч человек.

«По оценке „МосОблПарка“, парки Солнечногорска показали лучшие результаты по организации событий в Подмосковье. Благодарю команду „Парков Солнечногорья“ за слаженную работу и неравнодушие. Уверена, что осенний сезон будет не менее интересным и подарит жителям городского округа много ярких событий», — отметила Ирина Тишина.

В парках округа также стартовала программа «Осень в Подмосковье». В ее рамках продолжат проводить культурные и спортивные мероприятия для жителей.