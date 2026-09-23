Женщину с разрывом кисты яичника спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице врачи спасли 32-летнюю пациентку с разрывом кисты яичника и массивной кровопотерей. Об опасном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Женщину доставили в приемное отделение в тяжелом состоянии после внезапной сильной боли в животе и потери сознания дома. Из-за острой анемии ее кожа приобрела мраморный оттенок, пульс был нитевидным.

«Для уточнения диагноза были немедленно проведены УЗИ органов малого таза, общий анализ крови и экстренный гинекологический осмотр», — отметила акушер-гинеколог Айсель Агаева.

Специалисты обнаружили разрыв кисты правого яичника, а также выявили сильную кровопотерю — около 800–900 миллилитров. Пациентке понадобилась экстренная операция, во время которой ей перелили кровь. Еще одну гемотрансфузию провели на следующий день.

После лечения женщина полностью восстановилась, ее выписали в хорошем состоянии.

Врачи напоминают, что при резкой боли в животе необходимо как можно скорее обращаться за медицинской помощью, поскольку такой симптом может потребовать срочного хирургического вмешательства.