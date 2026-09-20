Спортсмен-экстремал России и мира Бойцов проголосовал в Клину

Спортсмен-экстремал, многократный чемпион России и мира, почетный гражданин округа Сергей Бойцов отдал свой голос на выборах на УИК в Клину. Свой гражданский долг он выполнил на избирательном участке № 886 в гимназии имени Ушинского.

Спортсмен рассказал, что считает важным участвовать в голосовании и верить в силу выбора. По его словам, только вместе народ достигает результатов.

«Важно участвовать, важно верить, важно делать выбор. И с этим выбором жить дальше», — подчеркнул Бойцов.

Глава городского округа Клин Василий Власов тоже пришел на избирательный участок. Он зарегистрировался, получил бюллетени и сделал выбор за развитие страны.

«Результат покажет наше единство, нашу сплоченность и непобедимость», — добавил он.

В воскресенье стартовал последний день выборов. Жители Клина отдают свои голоса за партии и депутатов Госдумы и Московской областной думы. Всего в федеральные бюллетени внесли 10 партий.