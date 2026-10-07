Победителя конкурса молодых педагогов определили в Воскресенске

Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют-2026» завершился в Воскресенске. В нем приняли участие 10 молодых учителей.

В финальном испытании «Публичное выступление», которое состоялось в Воскресенском методическом центре педагоги представили темы, охватившие широкий спектр современных образовательных трендов. Среди них — проектирование разноуровневых заданий и использование нейросетей, роль игры в обучении младших школьников и размышления о природе детской одаренности. Конкурсанты затронули вопросы сохранения культурного суверенитета, цифровой этики и места учителя в современном образовательном пространстве.

Жюри оценивало выступления педагогов по масштабности, глубине и оригинальности раскрытия темы, находчивости, мировоззренческой позиции, убедительности.

По итогам всех испытаний победителем муниципального этапа стала учитель русского языка и литературы лицея имени П. В. Стрельцова Алена Бокова. Она представит Воскресенск на областном этапе конкурса, который пройдет в ноябре.