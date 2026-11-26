В Серпуховском историко-художественном музее 11 декабря начнет работу выставка «Манифест живописности. Владимир Клавихо-Телепнев и Николай Андреев». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединяет работы современного московского фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева и классика пикториальной фотографии, серпуховича Николая Андреева (1882–1947). Часть выставки посвящена технике эгломиза, которую Клавихо-Телепнев творчески переработал: зритель впервые увидит новый взгляд на произведения Андреева — классические работы представлены в увеличенном формате и выполнены в современной авторской технике.

«В выставочном зале диалог — это язык, который не умирает, хотя автора уже нет. В произведении остается эмоциональная запись. И поскольку эти вещи, о которых говоришь, вне времени, они накладываются, и ты можешь вести диалог в любое время. Язык, на котором они говорили, доступен для каждого, если его немного глубже изучить, как и любой язык», — поделился современный фотохудожник Владимир Клавихо-Телепнев.

Как отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, проект позволяет увидеть развитие фотографического искусства и подчеркнуть непрерывность живописной традиции в русской фотографии. По словам куратора выставки, искусствоведа Натальи Шишковой, пикториализм принято вспоминать как исторический эпизод, когда фотография впервые попробовала себя в роли изобразительного искусства, но у этого эпизода есть продолжение в современной практике.

Выставка будет работать до 30 мая 2027 года. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.