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    Глава Ступина провел личный прием жителей

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Ступино

    Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел личный прием жителей. В мероприятии приняли участие городской прокурор Андрей Чижов, профильные заместители главы округа и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.

    Основное внимание уделили вопросам развития инфраструктуры села Ивановское. Жители попросили отремонтировать дорогу на участке от Солнечного переулка до Луговой улицы, а также организовать уличное освещение.  Также обсудили содержание сельскохозяйственных животных на территории населенного пункта и установку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

    Одним из приоритетных направлений работы администрации Луховицы остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На приеме рассмотрели обращения бойца СВО и родных военнослужащих, в том числе тех, кто продолжает выполнять боевые задачи.

    По итогам приема Сергей Мужальских дал соответствующие поручения профильным службам.