Глава Ступина провел личный прием жителей

Основное внимание уделили вопросам развития инфраструктуры села Ивановское. Жители попросили отремонтировать дорогу на участке от Солнечного переулка до Луговой улицы, а также организовать уличное освещение. Также обсудили содержание сельскохозяйственных животных на территории населенного пункта и установку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Одним из приоритетных направлений работы администрации Луховицы остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На приеме рассмотрели обращения бойца СВО и родных военнослужащих, в том числе тех, кто продолжает выполнять боевые задачи.

По итогам приема Сергей Мужальских дал соответствующие поручения профильным службам.