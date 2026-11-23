Учебная неделя в школах Можайского округа началась 23 ноября с торжественных линеек. Церемонии прошли во всех образовательных учреждениях — от крупных городских школ до сельских.

В школе № 1 Можайска торжественная церемония собрала учеников, педагогов и почетных гостей. В мероприятии приняли участие ветераны СВО Сурен Ерканян и Александр Князев, сотрудники ОМВД России «Можайский», директор школы, депутат Совета депутатов Надежда Камозина. Под звуки гимна России торжественно внесли Государственный флаг.

«Когда ребята стоят в строю под гимн и видят, как поднимается флаг, они чувствуют себя частью большой страны. А мы, ветераны, рядом — чтобы напомнить: за ними наша история, наша ответственность и наша поддержка», — сказал руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Александр Князев.

Линейки с выносом флага и исполнением гимна стали частью школьной жизни округа: они проходят в каждой школе и настраивают учащихся на учебную неделю.