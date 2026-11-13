Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

В двух общественных пространствах округа с 16 по 22 ноября запланированы игровые программы, мастер-классы, экскурсии и выставки для жителей и гостей. Они пройдут в парке усадьбы Кривякино и в парке «Москворецкий».

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей пройдут игровые программы на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне, а также театрализованное представление ростовых кукол «Софит» (платно, по предварительной записи). Для участников клуба «Активное долголетие» запланированы занятия с преподавателем по северной ходьбе.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на выставку скульптур Владимира Потлова «Поэтика пространства» и экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи.

Участники узнают, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также пройдут интерактивные программы с мастер-классами: «Прядение — непростое умение», «Барышня-матрешка», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Машина времени: эпоха неолита» и другие.

Все — по предварительной записи по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты можно приобрести и онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе».

В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка» и спортивная программа. В четверг организуют мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательную беседу «А знаете ли вы?».

Мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Все изменения будут указаны в афишах.