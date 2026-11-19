300 саженцев кизильника посадили рядом с домом № 5 на Лесной улице в Красногорске. По задумке главы городского округа Дмитрия Волкова, это будет красивая живая изгородь, которая сделает город уютнее.

Кизильник называют нарядным тружеником сада. Кустарник живет полвека. Листья у него мелкие, глянцевые, осенью становятся багряно-красными, так что двор будет красиво выглядеть в любое время года. А еще это растение отлично улавливает пыль и снижает уличный шум. Стригут его как угодно — листья выдерживают любые задумки садовников. Поэтому чаще всего такие декоративные кусты можно встретить в парках и вдоль дорог. Зимой кизильник кормит ягодами птиц.

Весной растения порадуют жителей Красногорска сочной зеленью. За зиму саженцы хорошо укоренятся и окрепнут. Кизильнику зима не страшна — он выдерживает морозы до минус 43 градусов Цельсия. И что очень важно — не боится ни городской пыли, ни загазованности.