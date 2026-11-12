Каток в Центральном парке откроют в Лобне 1 декабря

Специалисты приступили к монтажу катка с искусственным покрытием. В день его открытия в парке зажгут огни на главной городской елке.

Всего в округе планируется обустроить семь уличных катков. Также всем желающим доступны массовые катания в Ледовом катке дворца спорта «Лобня».

В этом году на объекте провели модернизацию: заменили холодильное и вентиляционное оборудование, что позволило обеспечить более комфортные условия для посетителей.

Глава муниципалитета Анна Кротова рассказала в социальных сетях про тюбинговые горки. Они будут установлены в трех локациях: в Центральном парке, парках Защитников Москвы и Киово. Точную дату открытия горок анонсируют дополнительно.

Город продолжает обновлять и культурную инфраструктуру. Так, недавно в округе открыли обновленную входную группу дома культуры «Луговая» — теперь учреждение радует жителей не только творческой жизнью внутри, но и своим обликом снаружи.