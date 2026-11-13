Робот Женя за 3 года принял 632 тысячи звонков по вопросам ЖКХ в Подмосковье

Робот Женя, консультирующий жителей Подмосковья по вопросам ЖКХ, отметил третье день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За три года робот обработал 632 тысячи звонков и помог создать 201,8 тысячи заявок в Единую диспетчерскую службу. Также он совершил 502 тысячи контрольных обзвонов.

Голосовой помощник отправляет заявки в ЕДС, при необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, рассказывает о работе УК, счетчиках и платежах. Кроме того, он перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена.

Робот Женя круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по номеру 122, добавочный 4.