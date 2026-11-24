В Подмосковье на торгах продали земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Серпухов за 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукционы прошли с 16 по 20 ноября 2026 года — всего комитет совместно с Региональным центром торгов провел 86 процедур по земельно-имущественным торгам. Участок площадью чуть больше 24 соток в Серпухове выставили по стартовой цене 1 120 105,28 рубля. В торгах участвовали восемь претендентов, итоговая стоимость выросла более чем в семь раз.

Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. В Одинцовском округе на сегодняшний день на торгах доступно более 20 объектов, включая земельные участки в аренду или собственность.